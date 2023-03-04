Jorge Jesus'tan deplasman yasağına olay yorum: İlk senem ama böyle kararlara alıştım

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Kayserispor maçından önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli taraftarların maça alınmamasıyla ilgili görüşleri sorulan Jesus, "İlk senem ama böyle karmaşık kararlara alıştım" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Kayserispor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Jesus, "Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden biri. Uygulamak istedikleri belirli fikirler var. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ama iyi hazırlandık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan" dedi.

"BU KARARLARA ALIŞTIM"

Fenerbahçe taraftarlarının Kayseri'ye alınmamasıyla ilgili ise Jesus, "Bu sene Fenerbahçe'deki ilk senem ama şimdiden bu tarz karmaşık kararlara alıştım. Fenerbahçe taraftatarının buraya alınmaması bizi olumsuz etkileyecek elbette" açıklamasını yaptı.

"HEDEFİMİZ LİDERLİK"

Son olarak transfer hakkında konuşan Jesus, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek" sözlerini sarf etti.