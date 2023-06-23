Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da! Servet değerinde maaş alacak

Fenerbahçe ile yolları ayıran Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Portekizli hoca, 3 yıl için 30 milyon euro net maaş kazanacak. Deneyimli çalıştırıcının adı, Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemde de sık sık Suudi Arabistan ile anılıyordu.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile her konuda anlaştı. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Portekizli hoca, 30 milyon euro maaş alacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Portekiz basınına göre, Jorge Jesus, 3 yıllığına Suudi Arabistan Milli Takımı'na imza atıyor. Deneyimli çalıştırıcı burada toplam 30 milyon euro kazanacak. Temmuz ayının başında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

2018-2019 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'i 2. sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nı kazanan Jesus, Avrupa Ligi'nde ise sarı-lacivertlileri son 16 turuna çıkardı.