Üye Girişi
Haberler

Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da kupa kazanmaya devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Al Nassr'a 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Al Nassr'a 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ve Al Nassr, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88'nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Al Nassr'da 56'ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal'de ise 87'nci dakika Al Bulayhi ve 90'ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

JORGE JESUS'TAN 1 SEZONDA 3 KUPA

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı. Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Jorge Jesus Al Nassr Al Hilal Spor Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Bakmadan Geçme

Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir? Wembley Stadyumu hangi takıma ait? Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Dortmund'un kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası var? Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024? 1-2 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1-2 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1-2 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title