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Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı

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Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Neymar'ın artık istenen seviyede olmadığını ve lig kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, 9-0 kazanılan Al Fateh maçının ardından Brezilyalı yıldız Neymar'ın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

"LİG KADROSUNDA YER ALMAYACAK"

Neymar'ın artık istedikleri seviyede olmadığını belirten Portekizli antrenör, "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri... Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor" dedi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Neymar, Paris Saint Germain'den 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maça çıkabildi ve toplamda 428 dakika süre aldı.

Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı

Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıözgür:

bedavadan arabın parasını yiyen tek insan olabilir

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Helalin var Neymar enayi parası ye ye bitmez.

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Haber YorumlarıSeko:

İsraf....

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Haber YorumlarıTermeli Osman:

Morinho ekmek yediği kapıyı sürekli kötülerken bu Jesus reis nasıl övgüyle bahsetmiş.. Kaliteli insan farkı....

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

O parayı iptal etsinler bugüne kadar kaç maça çıktırysa o parayı bölsünler ona göre versinler en fazla 500 bin evro fazla da etmez o performansa

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Haber YorumlarıSerkan Tezcan:

Birtek ronaldo katlı sağladı. Adam 40 yaşında çatır çatır top oynuyor. Diğerleri tırt

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