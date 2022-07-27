Jorge Jesus neden Mesut Özil'i istemedi? Herkesin merak ettiği soruyu Rıdvan Dilmen yanıtladı

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'a açıklamalarda bulundu. Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılış aşamasını detaylı bir şekilde anlattı.

JESUS MESUT ÖZİL'İ İSTEMEDİ

Mesut Özil'in takımdan ayrılmadan önce Jorge Jesus ile konuşma yaptığı açıklayan Dilmen, ''2 yıl daha kontratı vardı. Mesut'un açıkçası en büyük hedefi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kupa kaldırmaktı. Bunu aslında Sayın Ali Koç'a söylemiş. En büyük idealim bu demiş. Jesus ile görüşme yapmış. Hoca oynatmayı düşünmediğini söylemiş ve neden diye sorduğunda 'Biz 4 aydır takımı izliyoruz' demiş. Mesut ise 'Ben 4 aydır oynamıyorum' demiş. Sonuçta bir durum var. Fenerbahçe teknik direktörü oyuncuyu istemiyor. Yönetim de karara uyuyor. Mesut'un fedakarlık yapmasını istiyorlar" dedi.

"MESUT FEDAKARLIK YAPTI"

Mesut Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıklayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut'a devam etmeyeceğini söylüyor. Daha sonra Fenerbahçe bir teklifte bulunuyor. Teklifi de şu; bu yıl değil ama diğer yıl 3 milyon euro ödeme yapalım. Neden bunu diyor? Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Mesut Özil, 3+3 milyon yani 6 milyon euro daha kazanacaktı. Sponsorların da verdiği anlaşmaları var. Birer milyon euro, yani toplamda 4+4... 8 milyon euro alacakken sponsorlar dahil yani, 1 yıl sonra 3 ödeyelim diyorlar. Mesut da gelirken yaptığı fedakarlık gibi, 'Peki' diyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER, MESUT-ALEX-SERGEN KARIŞIMI"

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil konusunun ardından Arda Güler ile ilgili olarak, "Atatürk'ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir futbolcu. Ben Arda'yı, Mesut Özil, Sergen Yalçın ve Alex'in karışımı olarak görüyorum. Hepsinin olumlu özelliklerini almış. Dünya futbolu için önemli bir oyuncu geliyor diye düşünüyorum" dedi.