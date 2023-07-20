Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
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Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus'un Dinamo Kiev ile oynana hazırlık maçında kenarda telefonla konuşması tepki çekti. Suudi Arabistan ekibinin taraftarları, Portekizli hocayı maça odaklanmadığı için sert eleştirdi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında tepki çekti. Kenarda cep telefonuyla konuşan hoca sert eleştirilerin hedefi oldu.
JESUS'U SUÇLADILAR
Al Hilal taraftarları, Dinamo Kiev'e 1-0 kaybedilen hazırlık maçı sonrası Jorge Jesus'un telefonla konuşmasına tepki yağdırdı. Portekizli hocanın telefonla konuşmak yerine maça odaklanması gerektiğini belirten taraftarlar, mağlubiyetten de Jesus'u sorumlu tuttu.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 2.21'lik puan ortalaması tutturdu.