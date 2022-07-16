Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe alıyor! Kanarya, Kim Min Jae'nin alternatifini Brezilya'da buldu
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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min Jae, Fransız ekibi Rennes ile anlaştı. Yerini doldurmak isteyen sarı lacivertli ekip ise teknik direktör Jesus'un talimatıyla Brezilyalı futbolcu Nino'ya talip oldu.
Güney Koreli yıldız Kim Min Jae'nin ayrılmasıyla yeni stoper arayışlarına başlayan sarı lacivertliler rotayı Brezilya'ya çevirdi. Lance sitesinde yer alan habere göre, Jorge Jesus'un Flamengo'da çalıştığı dönemden tanıdığı ve ezeli rakipleri Fluminense'de oynayan Nino'yu istediği kaydedildi.
TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe, Nino'yu transfer etmek için girişimlere başladı. 25 yaşındaki oyuncunun Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyunda olan stoper, geçen sezon 32 maçta forma giydi.
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