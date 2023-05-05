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Jorge Jesus kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımı ipucu verir nitelikte

Jorge Jesus kalacak mı gidecek mi? Son paylaşımı ipucu verir nitelikte

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda buldu. Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" notunu düştü. Bu gönderi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından oldukça beğeni aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"TARAFTARLARIN SEVGİSİ BENİ HER GÜN ŞAŞIRTIYOR"

Jesus, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaşarak bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Portekizli teknik adamın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte Jesus'un o paylaşımı;

Jorge Jesus: Fenerbahçe sevgisi beni her gün şaşırtıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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