Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkıyor! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç ile birlikte görevinden ayrılacağı iddia edildi. Ali Koç, kupanın kazanılması halinde bile Portekizli hocayla yola devam etmeyecek. Fenerbahçe'de en güçlü teknik direktör adayı olarak Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın adı öne çıkıyor.