Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında son maçına çıkıyor! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç ile birlikte görevinden ayrılacağı iddia edildi. Ali Koç, kupanın kazanılması halinde bile Portekizli hocayla yola devam etmeyecek. Fenerbahçe'de en güçlü teknik direktör adayı olarak Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın adı öne çıkıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç sonrası camiaya veda edeceği iddia edildi.
JESUS SON MAÇINA ÇIKACAK
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. Türkiye Kupası finalinde oynanacak Başakşehir maçı Portekizli hocanın son karşılaşması olacak. Kupanın kazanılması halinde bile Jesus ile yollar ayrılacak.
MONTELLA VE GÖKHAN GÖKTÜRK HAMLESİ
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerin bşında Adana DEmirspor'un hoca Vincenzo Montella geliyor. Sportif direktör hamlesi de yapması beklenen Koç'un İtalyan hocanın Adana Demirspor'da birlikte çalıştığı Gökhan Göktürk'e imza attırmak istediği belirtiliyor.