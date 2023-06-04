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Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti

Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına çıkmadı ve apar topar stattan ayrıldı.

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı.

Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ezeli rakibini 32 yıl aradan sonra ilk kez hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı.

Jorge Jesus derbi sonrası gemileri yaktı! Apar topar terk etti

Hem iç sahada hem dış sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu iki derbiyi de isabetli şut atamadan tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadı ve apar topar stattan ayrıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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