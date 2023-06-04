Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına çıkmadı ve apar topar stattan ayrıldı.
Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı.
Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ezeli rakibini 32 yıl aradan sonra ilk kez hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı.
Hem iç sahada hem dış sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu iki derbiyi de isabetli şut atamadan tamamladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadı ve apar topar stattan ayrıldı.