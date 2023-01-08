Jesus derbi mağlubiyeti sonrası büyük şaşkınlık yaşıyor: Ben böyle bir şey görmemiştim

Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. "Başkanımız bana çok inanıyor, bir sorumlu varsa benim." diyen Portekizli hoca, "Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Zirve yarışında Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olarak büyük yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Yenilginin sorumluluğunu üstlenen Portekizli hoca, kırmızı kart görmelerine ilişkin de çarpıcı bir ifade kullandı.

"BUNU ÇÖZMELİYİZ"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"LİGİN ŞAMPİYONU BELLİ OLMADI"

"Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisoyn yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü bulduk. İkinci yarıda iyi başladık ama kırmızı kart ve 2. golden sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı.

"BAŞKANIMIZ BANA ÇOK İNANIYOR"

Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değiliz. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim. Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var.