Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı için değerlendirmelerde bulundu: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. haftasında sahasında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

''TARAFTARLARIMIZIN YARDIMIYLA GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ''

İki takım için de önemli bir müsabaka olacağını aktaran Jesus, "Larnaca, Dinamo Kiev'i yenerek gruptan çıkma yarışında kendisinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın yardımıyla galibiyet almak istiyoruz. Rakip, Avrupa'da tanınmasa da Bosnalı ve Sırp kaliteli yabancı oyunculara sahip. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

''BİZE KARŞI STRATEJİ BELİRLEYEMİYORLAR''

Kendisinin sürekli değişken bir 11 ile sahaya çıkmasına değinen deneyimli teknik direktör, "Bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Bize karşı strateji belirleyemiyorlar. Maç içinde yaptığımız değişkenlikle bize karşı strateji belirlemede zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe açısından pozitif olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"RİSKLİ MAÇ OLABİLİR"

Jesus, rakipleri AEK Larnaca'nın kaliteli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Rakibimiz için iyi bir gösterge. Riskli bir maç olabilir. Bunun bilincinde hazırlanıyoruz. Kaliteli oyuncuları var. Biz de sahip olduğumuz değeri biliyoruz. İnanıyoruz ki kazanırsak gruptan çıkma adına iyi bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUN İSTİYORUZ"

Oyuncularından her zaman fiziksel ve taktiksel olarak güçlü bir duruş sergilemesini istediğini ifade eden Jorge Jesus, "Lig maçı olsun, Avrupa olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada göstermek istiyoruz. Oyuncularımdan her zaman maksimum mücadele etmesini isterim. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. 90 dakika baskı yapan oyun istiyoruz. Fiziksel, taktiksel anlamda çok iyi olmamız gerekiyor. Yarın da farklı olmayacak. Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMIYIZ"

Ofansif olarak güçlü bir takım olmak istediklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi: "Bu normal. Her takım deplasmanda gol atmakta zorlanabilir. Sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Manchester City de olsa Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor olabilir. Biz ligde en çok gol atan takımız. Bu da kalitemizi gösteriyor. Deplasmanda gol atabilirsek daha iyi olur ama ofansif olarak en güçlü olmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.