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Joao Pereira: "Rize çok fazla pozisyon üretemedi"

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Alanyaspor’un teknik direktörü Joao Pereira "Oyundan düştük, buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi" dedi.

Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira "Oyundan düştük, buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Teknik Direktör Joao Pereira, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Pereira yaptığı açıklamada, "Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrasında bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık, baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var, onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıcımıza Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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