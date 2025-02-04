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Joao Mario, Kırklarelispor'a Attığı Golle Beşiktaş'ın Galibiyetine Katkı Sağladı

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Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederken, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, maçta 79. dakikada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncu Joao Mario, Kırklarelispor ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario, Kırklarelispor karşısında 79. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ağlarını sarsarak ilk golünü kaydeden Portekizli oyuncu, bu golle siyah-beyazlı formayla 2. sayısını kazandı.

Joao Mario karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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