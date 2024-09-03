- Joao Mario, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek için bugün Lizbon'dan kalkan tarifeli uçakla saat 17.45 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Mario, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.