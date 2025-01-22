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Joao Mario, Beşiktaş'taki İlk Gol Sevinci Yaşadı

Joao Mario, Beşiktaş'taki İlk Gol Sevinci Yaşadı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederken, Portekizli oyuncu Joao Mario, penaltıdan attığı golle siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, Athletic Bilbao filelerini havalandırarak siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin eden Joao Mario, Beşiktaş formasıyla ilk kez golle buluştu.

Mario, bu sezon 11 Trendyol Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Portekizli orta saha, 79 dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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