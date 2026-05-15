JJIF Combat Dünya Jujitsu Şampiyonası Antalya'da Başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen JJIF Combat Dünya Jujitsu Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. 28 ülkeden 362 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 65 sporcuyla mücadele ediyor. Şampiyona 17 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Muaythai ve Jujitsu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Kemer'deki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcu katılıyor.
Kaynak: AA / Kasım Sakallı