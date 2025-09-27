Haberler

Jilson Bango Diz Ameliyatı Geçirdi

Jilson Bango Diz Ameliyatı Geçirdi
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun Angolalı oyuncusu Jilson Bango, Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlık sonrası diz ameliyatı oldu. Sağlık durumu hakkında bilgi verildi ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Fenerbahçe Beko'nun Angolalı oyuncusu Jilson Bango diz ameliyatı oldu.

Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden sakatlık yaşayan ve İstanbul'da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Jilson Bango, operasyon geçirdi. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde diz ameliyatı olan Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango'ya geçmiş olsun dileklerini iletildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
