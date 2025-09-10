Jhon Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran, Benfica maçında sakatlanmış ve Gençlerbirliği karşılaşmasını kaçırmıştı. Jhon Duran'ın milli aradan sonra sahalara geri döneceği belirtilmişti ancak 21 yaşındaki oyuncu çalışmalara başlayamadı. Kolombiyalı golcünün sahalara geri dönüşünün 1 ayı bulabileceği, ameliyat olursa 6 ay forma giyemeyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
Jhon Duran sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyememişti. Yıldız oyuncunun milli ara sonrası çalışmalara başlayacağı ve ara sonrası yeniden sahada olacağı belirtilmişti ancak beklenen olmadı. Duran, milli ara bitmesine rağmen takımla çalışmalara başlayamadı.
EN AZ 1 AY YOK
Gazeteci Gürcan Bilgiç'in haberine göre; Jhon Duran'ın sakatlık sonrası geri dönüşü 1 ayı bulacak. Haberde, Duran'ın sakatlığının ciddi olduğu, ameliyatsız tedavi sürecinin 1 ayı bulacağı ifade edildi.
AMELİYAT OLURSA 6 AY SAHALARDAN UZAK
Ayrıca yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda en az 6 ay forma giyemeyeceği dile getirildi.
PERFORMANSI
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.