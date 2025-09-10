Jhon Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Jhon Duran sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyememişti. Yıldız oyuncunun milli ara sonrası çalışmalara başlayacağı ve ara sonrası yeniden sahada olacağı belirtilmişti ancak beklenen olmadı. Duran, milli ara bitmesine rağmen takımla çalışmalara başlayamadı.

EN AZ 1 AY YOK

Gazeteci Gürcan Bilgiç'in haberine göre; Jhon Duran'ın sakatlık sonrası geri dönüşü 1 ayı bulacak. Haberde, Duran'ın sakatlığının ciddi olduğu, ameliyatsız tedavi sürecinin 1 ayı bulacağı ifade edildi.

AMELİYAT OLURSA 6 AY SAHALARDAN UZAK

Ayrıca yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda en az 6 ay forma giyemeyeceği dile getirildi.

PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.