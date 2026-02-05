Haberler

Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı golcüsünün Zenit'e transferi Rus basınında geniş yankı uyandırırken, anlaşmanın mali detayları ve oyuncunun geçmişi tartışma konusu oldu.

  • Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile kiralık transfer görüşmelerini sürdürüyor.
  • Jhon Duran'ın kiralama bedeli bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olacak ve anlaşmada 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Jhon Duran, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir santrforla daha vedaya hazırlık yapılıyor. Geçtiğimiz yaz Al Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile görüşmelerini sürdürüyor. Sport24'ün haberine göre Zenit, Kolombiyalı forveti kiralık olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Rus basınında yer alan bilgilere göre Jhon Duran'ın kiralama bedeli bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olacak. Anlaşmada 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, futbolcunun maaşının Al Nassr tarafından ödenmeye devam edeceği ifade edildi.

GEÇMİŞİ TARTIŞMA YARATTI

Transfer yalnızca mali yönüyle değil, oyuncunun geçmişiyle de gündeme geldi. Jhon Duran'ın daha önce yaşadığı disiplin sorunları Rusya'da tartışma yarattı. Haberde, genç futbolcunun agresif hareketler nedeniyle kırmızı kartlar gördüğü, bazı antrenmanlara geç kaldığı ve takım içi problemler yaşadığına dikkat çekildi. Bu detaylar, Zenit taraftarları arasında sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Kolombiyalı santrfor bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

