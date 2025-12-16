Haberler

Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı
Güncelleme:
Jhon Duran'ın Konyaspor maçında oyundan çıkmasının nedeni, daha önce ayağını kestiği bölgedeki yaranın yeniden ağrı yapması oldu. Teknik heyet oyuncuyu riske etmedi.

  • Jhon Duran'ın oyundan alınmasının nedeni ayağındaki ciddi ağrıydı.
  • Jhon Duran'ın ayağındaki ağrı, geçtiğimiz günlerde ayağını kestiği yerdeki yaranın maç sırasında zorlanmasından kaynaklandı.
  • Jhon Duran oyuna devam etmek istedi ancak ağrı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada oyundan çıkan Jhon Duran'ın durumu maç sonrasında merak konusu olmuştu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolombiyalı futbolcunun oyundan alınmasının nedeni performans değil, ayağındaki ciddi ağrıydı.

AYAĞINI KESTİĞİ YERDEN AĞRILAR ARTTI

Haberde yer alan bilgilere göre Jhon Duran, geçtiğimiz günlerde ayağını kesti. Maç sırasında bu bölgedeki yara yeniden zorlandı ve futbolcu ciddi acı yaşamaya başladı. Ağrıların artması üzerine teknik heyet, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına değişiklik kararı aldı.

SAHADA KALMAK İSTEDİ

Duran'ın oyuna devam etmek istediği ancak ayağını kestiği noktadaki yaranın şiddetli ağrıya neden olduğu ve performansını etkilediği belirtildi. Bu nedenle Kolombiyalı futbolcu, Konyaspor karşılaşmasını tamamlayamadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haber Yorumları2y5bybvm56:

gönderin bu pezevengi

