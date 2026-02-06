Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Jhon Duran'ın disiplin cezasına karşı çarpıcı bir tepki verdiği iddia edildi. Duran'ın, kendisine verilen para cezasına karşılık kolundaki lüks saati yetkililere verdiği ve "Değeri cezanın 3 katı" dediği öne sürüldü.
- Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor.
- Jhon Duran'ın kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve 'Alın, bunun değeri cezanın 3 katı' ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı olay, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
"CEZANIN 3 KATI DEĞERİNDE"
NOW Spor YouTube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre; Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor. Bunun üzerine Kolombiyalı futbolcunun, kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve, "Alın, bunun değeri cezanın 3 katı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.