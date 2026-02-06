Haberler

Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Jhon Duran'ın disiplin cezasına karşı çarpıcı bir tepki verdiği iddia edildi. Duran'ın, kendisine verilen para cezasına karşılık kolundaki lüks saati yetkililere verdiği ve "Değeri cezanın 3 katı" dediği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor.
  • Jhon Duran'ın kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve 'Alın, bunun değeri cezanın 3 katı' ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı olay, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

"CEZANIN 3 KATI DEĞERİNDE"

NOW Spor YouTube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre; Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor. Bunun üzerine Kolombiyalı futbolcunun, kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve, "Alın, bunun değeri cezanın 3 katı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Fener taraftarını kahreden gol
Fener taraftarını kahreden gol
