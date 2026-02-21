Haberler

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, Nottingham Forest'in sarı-lacivertlileri mağlup ettiği maçın ardından yaptığı paylaşımları beğendi. Kolombiyalı oyuncunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, ''Koynumuzda yılan beslemişiz'' yorumlarını yaptı.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0 kaybettiği Nottingham Forest'ın galibiyet paylaşımlarını beğendi.
  • Jhon Duran, ara transfer döneminde disiplin problemleri nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer oldu.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe'de 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

NOTTINGHAM'IN PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Jhon Duran, mücadele sonrasında Nottingham Forest'ın yaptığı galibiyet paylaşımlarını beğendi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Nottingham'ın birden çok paylaşımını beğenen Jhon Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 22 yaşındaki oyuncu için, 'Koynumuzda yılan beslemişiz', 'İnsan ekmek yediği yere böyle yapmaz. Böyle adamlar Türkiye'ye gelmemeli' şeklinde yorumlarda bulundu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplamda 21 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYok canım:

Bizim futbolcu değil ki. Bizde kiralık oynadı kovduk gitti

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

20 milyon ne ki, bahis yapanlar kaybeder kasa her zaman kazanir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSazan Avcıcı:

malzemesini avuçlarken tebrik ediyordunuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

