Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

KUVVET VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

JHON DURAN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mert Hakan Yandaş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve tedavisi süren Jhon Duran ise 42 günlük tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.