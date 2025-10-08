Haberler

Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jhon Duran, 42 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı
Haber Videosu

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan maçta sakatlanan ve tedavisi nedeniyle 42 gündür takımdan uzak kalan Jhon Duran, takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

KUVVET VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

JHON DURAN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mert Hakan Yandaş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve tedavisi süren Jhon Duran ise 42 günlük tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor

Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Herkes bu araç ilanını konuşuyor
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı

Nişanı bozulunca altınları satmak istedi, aldığı teklifle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.