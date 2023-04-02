Jesus'un yardımcısı Deus'tan maç öncesi ince gönderme! Okan Buruk'a mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde kenarda takımı yönetecek olan Yardımcı Antrenör Joao de Deus, derbi öncesi Okan Buruk'un açıklamalarına cevap verdi. Deus, "Galatasaray teknik direktörü bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz maçlarımıza odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle kenarda olamayan Jorge Jesus'un yerine Joao de Deus dümene geçti. Deus, karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DAHA AZ HATA YAPAN KAZANACAK"

Fazla hata yapanın kaybedeceğini söyleyen Deus, "Çok zor bir maç olacak. Bu maçın seviyesine en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz. Daha az hata yapan takım kazanacak. Umarım bu takım biz oluruz" dedi.

"BİZİM HAKKIMIZDA KONUŞABİLİR"

Okan Buruk'un, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" açıklamasıyla ilgili ise Deus, "Bu konuda diyecek bir şey yok. Galatasaray'ın teknik direktörü bizim hakkımızda sıkça konuşabilir ama biz kendi işimizi yapmaya bakıp maçlara odaklanıyoruz" sözleriyle görüş bildirdi.