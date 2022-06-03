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Jesus oyuncularına seslendi: Beni büyük bir hoca ve baba olarak görebilirler

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Jesus oyuncularına seslendi: Beni büyük bir hoca ve baba olarak görebilirler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde oyuncularına seslenerek: "Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus geldiği andan itibaren spor dünyasında gündeme oturdu. Jorge Jesus, imza töreninde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine topladı.

Jorge Jesus imza töreninde yaptığı açıklamada: "Oyuncularımdan beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra bir baba olarak da görebilirler. Bu konuya yaklaşımım böyle" ifadelerini kullandı.

Jesus oyuncularına seslendi: Beni büyük bir hoca ve baba olarak görebilirler

Jesus çarpıcı açıklamalarının yanı sıra oynatacağı futbol mentalitesi ile ilgili de ipuçları verdi. Kazanmanın tek unsur olmadığını belirterek: "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değildir. Taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu" sözlerini sarf etti.

Jorge Jesus, üst seviye imkanlara sahip olunduğu üzerinde durarak: ''Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda hep bunu yaptım" sözlerini kullandı.

Jesus oyuncularına seslendi: Beni büyük bir hoca ve baba olarak görebilirler

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Bu adama istediği oyuncuları verirsen ve karışmazsan çok iyi işler yapar

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