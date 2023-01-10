Jesus istedi, yönetim aldı! Adana Demirspor'un yıldızı Samet Akaydın, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperin bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde 4 milyon euro ödeyecek.
12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ilk hamlesini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoper Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için kulübüne 4 milyon euroyu taksitler halinde ödeyecek.
2 GOL ATTI
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 17 maçta süre alan Samet Akaydin, 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper resmi imzayı atmasının ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.