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Jesus istedi, yönetim aldı! Adana Demirspor'un yıldızı Samet Akaydın, Fenerbahçe'de

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperin bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde 4 milyon euro ödeyecek.

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ilk hamlesini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoper Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için kulübüne 4 milyon euroyu taksitler halinde ödeyecek.

2 GOL ATTI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 17 maçta süre alan Samet Akaydin, 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper resmi imzayı atmasının ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Samet Akaydın Fenerbahçe Spor Haberler

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