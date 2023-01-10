Jesus istedi, yönetim aldı! Adana Demirspor'un yıldızı Samet Akaydın, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperin bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde 4 milyon euro ödeyecek.