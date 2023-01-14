Jesus istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'ye Süper Lig'den yıldız golcü

Ara transfer dönemine hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ün kanat oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için harekete geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı takıma dahil eden sarı-lacivertlilerin gündeminde bu kez Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini yer alıyor.

HUCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Antalyasporlu Haji Wright'tan sonra Karagümrük'te kariyer sezonunu geçiren 31 yaşındaki kanat-forvet Fabio Borini'yi de radarına almış durumda. Sarı-lacivertliler bu iki transferi de kısa süre içerisinde bitirerek hücum hattını güçlendirmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Performansıyla göz dolduran İtalyan yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Transfer kulislerindeki iddialara göre; Başkan Ali Koç, Karagümrük'lü mevkidaşı Süleyman Hurma ile Borini'nin durumunu görüştü. 2 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Hurma ise bonservissiz gelen tecrübeli futbolcu için verilen bu rakama sıcak baktı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde oynamış olan Borini, Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması ile 57 maça çıktı ve 21 gol atıp 13 de asist yaptı.