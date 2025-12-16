Haberler

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceği ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği sürece yıldız ismi takımdan göndermeyecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da yönetime bu ayrılığa sıcak bakmadığını aktardığı dile getirildi.

  • Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece Jayden Oosterwolde'yi takımdan göndermeyecek.
  • Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 85 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'nin ocak ayında takımdan ayrılabileceği gündemde yer alırken Hollandalı oyuncu için sıcak bir gelişme yaşandı.

OOSTERWOLDE İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, birçok Avrupa ekibinin gözdesi olan 24 yaşındaki Oosterwolde'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği sürece 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu takımdan göndermeyecek.

TEDESCO YÖNETİMİ UYARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun savunma kurgusunu bozmak istemediği ve bu bölgede görev yapan oyuncuların ayrılığına sıcak bakmadığını yönetime bildirdiği dile getirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 85 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
