Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'nin ocak ayında takımdan ayrılabileceği gündemde yer alırken Hollandalı oyuncu için sıcak bir gelişme yaşandı.

OOSTERWOLDE İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, birçok Avrupa ekibinin gözdesi olan 24 yaşındaki Oosterwolde'nin geleceği ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği sürece 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu takımdan göndermeyecek.

TEDESCO YÖNETİMİ UYARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun savunma kurgusunu bozmak istemediği ve bu bölgede görev yapan oyuncuların ayrılığına sıcak bakmadığını yönetime bildirdiği dile getirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 85 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.