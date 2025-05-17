Jasmine Paolini, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu

Jasmine Paolini, Roma Açık'ta Şampiyon Oldu
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İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Coco Gauff'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşarak 40 yıl aradan sonra bu başarıyı elde eden ilk İtalyan raket oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada bugün tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 30 dakika süren final müsabakasında ilk set çekişmeli geçti. İlk seti 6-4 alan Paolini, üstünlüğünü ilk oyunlardan rakibine kabul ettirdiği ikinci seti de 6-2 kazandı.

Jasmine Paolini, böylece rakibini 2-0 mağlup ederek Roma Açık'ta ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla 40 yıl aradan sonra Roma'da tek kadınlarda bir İtalyan raket zirvede yer aldı.

Finalde 11 yıl aradan sonra bir İtalyan raketin mücadele etmesi sebebiyle İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da maçı Merkez Kort'tan takip etti.

Şampiyon olan Paolini ve maç boyunca kendisine destek veren tribünler büyük sevinç yaşadı.

Roma Açık'ta tek kadınlar kategorisinde en son İtalyan raket Raffaella Raggi, 1985 yılında mutlu sona ulaşmıştı.

Roma Açık Tenis Turnuvası, yarın tek erkekler kategorisinde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak final mücadelesiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
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