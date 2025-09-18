Japonya'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6. Gün Müsabakaları Tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6. gün müsabakaları sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda erkeklerde cirit atma finali ve 400 metre finali ile kadınlarda üç adım atlama finali ve 400 metre finali disiplinlerinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler cirit atma finalinde Trinidad Tobago'lu Keshorn Walcott, 88.16'lik derecesiyle ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Grenadalı Anderson Peters, 87.38 metrelik atışla gümüş madalya alırken ABD'li Curtis Thompson, 86.67 metrelik atışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 400 metre finalinde Collen Kebinatshipi, Botsvana adına tarihe geçerek ülkesinin ilk erkekler dünya şampiyonluğunu elde etti. Kebinatshipi, 43.53'lük derecesiyle altın madalya, Trinidad Tobago'lu Jereem Richards, 43.72'lik derecesiyle gümüş madalya, Botsvanalı Bayapo Ndori, vatandaşı Kebinatshipi ile birlikte podyuma çıkarak 44.20'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar üç adım atlama finalinde Kübalı atlet Leyanis Perez Hernandez, 14.94 metrelik atlayışıyla altın madalya alırken Dominik Cumhuriyeti'nden Thea LaFond, 14.89'lik derecesiyle gümüş madalya, Venezuelalı Yulimar Rojas ise 14.76 metrelik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Kadınlar 400 metre finalinde, ABD'li Sydney McLaughline-Levrone, 47.78'lik şampiyona rekoruyla altın madalya kazanırken olimpiyat şampiyonu Dominik Cumhuriyeti'nden Marileidy Paulino, 47.98'lik kişisel rekoruyla ikinci, Bahreynli atlet Salwa Eid Naser ise 48.19'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Milli atletler

Kadınlar üç adım atlama finalinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 13.43'lük derecesiyle şampiyonayı 12. bitirdi.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde Buse Savaşkan, 1.83 metrede üç hakkında da başarılı olamayarak şampiyonaya veda etti.

Yarın 2 milli atlet piste çıkacak

Kadınlar cirit atma elemelerinde yarın milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen, mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyonda 12 erkek, 8 kadın sporcuyla yer alıyor.