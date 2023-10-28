Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri Erciyes Dağı'na Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi

KAYSERİ'de Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlikler kent genelinde devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Ekipler, zirvede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlu olsun pankartı açtı.