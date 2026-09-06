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Jamie Vardy, 39 yaşında İngiltere Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu

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İngiliz futbolcu Jamie Vardy, 39 yaşında İngiltere Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu.

İngiliz futbolcu Jamie Vardy, 39 yaşında İngiltere Championship ekibi Burnley'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçen sezonu İtalya'nın Cremonese takımında geçiren Vardy, 13 sezon boyunca formasını giydiği Leicester City ile birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Süper Kupası ve Federasyon Kupası (FA Cup) kazanmıştı.

Kaynak: AA
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