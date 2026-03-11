Haberler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Güncelleme:
Liverpool'un eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Carragher, Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olmadığını ve Liverpool'un bu eşleşmeden çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Liverpool'un tur şansını %98 olarak değerlendirdi. Bu yorumlar, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepki çekti ve geniş yankı buldu.

Liverpool'un eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Carragher'ın sarı-kırmızılı ekip hakkındaki sözleri kısa sürede gündem oldu.

"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM DEĞİL"

İngiliz yorumcu, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olmadığını düşündüğünü belirterek Liverpool'un bu eşleşmeden çıkması gerektiğini söyledi. Carragher açıklamasında, "Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'un elemesi gereken bir takım" dedi.

"GEÇEN HAFTA %99 DİYORDUM, ŞİMDİ %98"

Carragher, Liverpool'un tur şansına dair iddialı konuşarak rövanş için yüksek ihtimal verdi. İngiliz yorumcu sözlerine "Geçen hafta %99 ihtimalle eleyeceğimizi söylüyordum. Şu an %98 ihtimalle eleriz diyorum" diyerek devam etti. Carragher'ın bu sözleri özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepki çekerken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Dogru söylemiş.Ama dünyanın en şanslı takımı oldugu kesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

