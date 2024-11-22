Jake Paul ve Mike Tyson bokstan men edildi

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile 2018'de boks kariyerine başlayan YouTuber Jake Paul ringde karşı karşıya gelmiş, 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul olmuştu. İki böksör de Teksas'ta yaptıkları tartışmalı maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.

24 GÜN MEN EDİLDİLER

Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı dövüşçülerin her raunt için üç gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kurala sahip. AT&T Stadyumundaki dövüş tam sekiz raunt sürdü, bu da her iki boksörün de 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.

PAUL 40 MİLYON DOLAR KAZANDI

Paul'un Tyson'la dövüşünden 40 milyon dolar kazandığı söylenirken, Iron Mike'a Arlington, Teksas'taki maç için yaklaşık 20 milyon dolar ödendiği söyleniyor. Boks müsabakasını ortalama 60 milyon kişi canlı olarak izlerken, tek seferde 65 milyon sporsever takip etti.