Jack Grealish imzayı atıyor

Jack Grealish imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Everton, Jack Grealish'in kiralık transferi için kulübü Manchester City ile anlaştı. Yıldız ismin sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacağı belirtildi.

Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken kadrosuna yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Everton, İngiliz sol kanat Jack Grealish'in kiralık transferi için kulübü Manchester City ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek yeni takımı için resmi imzayı atacağı belirtildi.

SÜPER LİG'LE DE ANILMIŞTI

Jack Grealish'in ismi Süper Lig'den birçok takımla da anılmış ancak transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedilememişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester City formasını 32 maçta giyen yıldız oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti

Vahşeti yapan anne! Önce öz evladına, sonra kendi canına kıydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.