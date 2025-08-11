Jack Grealish imzayı atıyor

Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken kadrosuna yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Everton, İngiliz sol kanat Jack Grealish'in kiralık transferi için kulübü Manchester City ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek yeni takımı için resmi imzayı atacağı belirtildi.

SÜPER LİG'LE DE ANILMIŞTI

Jack Grealish'in ismi Süper Lig'den birçok takımla da anılmış ancak transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedilememişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester City formasını 32 maçta giyen yıldız oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.