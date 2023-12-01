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İznik'e Olimpik Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Yatırımı

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İznik Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol neticesinde ilçeye Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi kazandırıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, gençlere yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, projenin hayata geçmesi için yapılan girişimlere teşekkür etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in tarihinin en büyük spor yatırımlarına bu dönem kavuştuğunu dile getirdi.

İznik Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol neticesinde ilçeye Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi kazandırıyor. Bir spor kompleksi olacak alanın maliyeti 61 milyon 788 bin lira olarak belirtildi. Alana ayrıca 2 adet halka açık tenis kortu da kazandırılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "En değerli yatırımın gençlerimize yapılan yatırım olduğu bilinciyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gençlik ve spor çalışmalarımız en çok önem verdiğimiz konular oldu. Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi projemizin üzerinde durarak hayata geçmesi için bir çok girişimde bulunduk. Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Mevcut Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e, Yatırım ve İşletmeler İşletmeler Genel Süleyman Şahin'e ve milletvekillerimize bu süreçteki destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Konu gençlikse daha çok çalışmak, daha çok üzerinde durmak bizlerin görevidir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik İznik Spor Belediye Spor Haberler

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