İzmit Belediyespor şehir merkezinde şampiyonluk kutladı

off şampiyonu olarak Türkiye Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen İzmit Belediyespor şehir merkezinde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğunu kutladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeni sezonda hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni play-off şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen İzmit Belediyespor şampiyonluğu şehir merkezinde binlerce İzmitli ile birlikte kutladı. Kutlamalar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcuları taşıyan üstü açık otobüsün şehir merkezinden arabalı kortejle geçişiyle başladı. Şehir turunun ardından şampiyon takım ve yöneticileri, Gencer Savaş Bandosu eşliğinde halkı selamlayarak belediye meydanına yürüdü. Belediye meydanına kurulan sahneye tek tek çağrılan sporcular ve teknik ekip şampiyonluk kutlamalarına katılan vatandaşlara takdim edildi. Ardından ünlü müzik grubu İkiye On Kala en sevilen şarkılarını İzmitliler için söyledi.

"Şampiyonluk İzmit'e çok yakıştı"

Sporcuların dakikalarca alkışlandığı kutlamalarda halka hitap eden belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Muhteşem bir zafer kutluyoruz. Çok mücadele ettik. Çok emek verdik. Şampiyonluğu hak ettik. 'Süper Lig'e çıkamazlar' diyenleri utandırdık. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bir şehir iki kupa yaşıyoruz. Önce Kocaelispor şampiyonluk yaşadık. Şimdi İzmit Belediyespor ile ikinci şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. 'Şampiyonluk gelsin bu sene. Kutlayalım Fethiye'de' dedik. Bugün iki şampiyonluğu birden kutluyoruz. Şampiyonluk İzmit'e çok yakıştı. İnşallah Belediye Derincespor ile üçte üç yapacağız. Derince de bizim kentimizin takımı. Süper Lig'e yükseldik ve yeni hedefimiz var. Artık yeni hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek olacak. İzmit'imizin kızlarını, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi ve bizleri gönülden destekleyen herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Şampiyonluğumuz Kocaeli'ye armağan olsun" sözlerini kaydetti.

Yaşar Kardaş: "Şampiyonluğu bu şehre hediye ettik"

Kulüp başkanı Yaşar Kardaş ise, "Bu kızları Türkiye'nin her yerinden topladık ve onları İzmit'e armağan ettik. Bu takım çok iyi mücadele etti. Bu şampiyonluğu bu şehre hediye ettik. İnşallah sene Süper Lig'de de aynı coşkuyu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Fırat Okul: "Önümüzdeki yıl çok daha iyi olacak"

İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, "Çok mutluyuz. Bugünü yaşamak için çok uğraş verdik. 10 aylık bir süreç. Oyuncularımız ve başkanlarımız çok çalıştı. Elimizden geleni yaptık. Bu ana ulaştığımız için çok mutluyuz. Tüm halkımız bu güzelliği yaşasın. Önümüzdeki yıl çok daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Sporcular duygularını paylaştı

Takım kaptanı Betül Pehlivan, "Müthiş bir his. Bunun tarifi yok. Dün çok mutluyduk bugün daha da mutluyuz" diye konuştu. Takımın başarılı oyuncularından Ezgi Manlacı ise, "Mükemmel bir his. İlk defa böyle bir organizasyonun içindeyiz. Çok mutluyuz. Bu akşam şampiyonluğun tadını çıkaracağız" dedi. Deprem felaketinin ardından İzmit Belediyespor'a transfer olan ve takımın başarısı için emek veren Büşra Akgün de, "Gerçekten o kadar gururluyum ki sizlere anlatamam. Bu ortamda bulunmak, bu şampiyonluğu kutlamak muhteşem bir şey" dedi. - KOCAELİ