İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi antrenmanlarına başladı.

2023-2024 sezonunda ilimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni transferleriyle birlikte ilk antrenmanını Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Asistan Koç Murat Tuna önderliğinde yapılan antrenmanda takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi.

"HEDEFİMİZ LİG'TE KALICI OLMAK"

Yeni sezonla ilgili hedeflerinden bahseden İzmit Belediyespor'un asistan koçu Murat Tuna, "Sezonumuza bugün itibariyle başlıyoruz. Başantrenörümüz Hasan Fırat Okul'un Milli Takımdaki görevinden dolayı onsuz başlıyoruz. Birkaç hafta da onsuz devam edeceğiz. Türk oyuncularımızın hepsi burada. Yabancı oyuncularımız da bir hafta sonra bize katılacaklar. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum. Geçen sezon TKB'de şampiyon olduktan sonra bu sene de hedefimiz Süper Lig'te kalıcı olmak. Sonrasında da Play-Off'larda yer almak. Play-Off'ta gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

İzmit Belediyespor'un yeni transferlerinden Özge Yavaş Özışık, "Burada olmaktan çok mutluyum. Eski takım arkadaşlarım ve eski koçumla çalışıyor olmaktan da ekstra mutluyum. Bu sene umarım sakatlıktan uzak başarılı güzel bir sezon geçiririz. Herkese iyi sezonlar diliyorum." dedi.

"YENİ SEZONDA ÇOK BAŞARILI BİR İZMİT BELEDİYESPOR OLACAK"

İzmit Belediyespor'a bu sezon katılan Ayşe Cora, " Başantrenörümüz Fırat Okul'la daha önceden Fenerbahçe'de çalıştım. Çok başarılı ve verimli geçmişti. Hem takım olarak hem bireysel oyuncu olarak çok verimli bir sezon geçirmiştim. Şimdi İzmit'te buluştuğumuz için çok mutluyum. Bu sezon güzel ve geniş bir kadro kurduk. Antrenör kalitemizin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonda çok başarılı bir İzmit Belediyespor olacağımızı inanıyorum" dedi.