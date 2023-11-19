Haberler ›› Spor ›› İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı mağlup etti

İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 69-60 mağlup etti. Maçın başantrenörleri ve skorlar da açıklandı.