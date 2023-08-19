İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten Başsağlığı Mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenidoğan Serdar spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar için sosyal medya hesabından yayınlandığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğim Yenidoğan Serdar spor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar için başsağlığı mesajı yayınladı. Kaplan Hürriyet'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiğim Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı ve spor camiasının sevilen ismi Abdülkadir Bayraktutar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."