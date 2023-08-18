İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Güreş Takımı'na Başarılar Diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Manisa'da düzenlenecek Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkacak İzmit Belediyespor Güreş Takımı'na başarılar diledi.

Başkan Hürriyet, 19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek güreşler öncesi İzmitli pehlivanlara başarılar diledi. İzmit Belediyespor Güreş Takımı'nı ağırlayan Hürriyet, güreşçilere güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele edecek. İzmit ekibi, Ortaköy Er Meydanı'nda bin 300'ün üzerinde sporcunun yer alacağı müsabakalara 12 güreşçi ile katılacak.