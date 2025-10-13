İzmirspor, Ödemiş Spor'u 2-1 Yenerek Üstünlük Sağladı
Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup'ta İzmirspor, Ödemiş Spor'u 2-1 mağlup etti. Maç, Beydağ Atatürk Stadı'nda oynandı ve ilk yarıda her iki takım da birer gol attı. İkinci yarıda İzmirspor, Oğuzhan Bozkurt'un golüyle maçı kazandı.
Karşılaşma Beydağ Atatürk Stadı'nda oynandı.
Ödemiş Spor'dan Hüseyin Sevinç, İzmirspor'dan Alican Özaltun'un golleriyle ilk yarısı 1-1 tamamlanan maçın son golü ikinci yarıda İzmirspor'da Oğuzhan Bozkurt'tan geldi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor