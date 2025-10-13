Haberler

İzmirspor, Ödemiş Spor'u 2-1 Yenerek Üstünlük Sağladı

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup'ta İzmirspor, Ödemiş Spor'u 2-1 mağlup etti. Maç, Beydağ Atatürk Stadı'nda oynandı ve ilk yarıda her iki takım da birer gol attı. İkinci yarıda İzmirspor, Oğuzhan Bozkurt'un golüyle maçı kazandı.

Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup'ta İzmirspor, Ödemiş Spor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma Beydağ Atatürk Stadı'nda oynandı.

Ödemiş Spor'dan Hüseyin Sevinç, İzmirspor'dan Alican Özaltun'un golleriyle ilk yarısı 1-1 tamamlanan maçın son golü ikinci yarıda İzmirspor'da Oğuzhan Bozkurt'tan geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor
