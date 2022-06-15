İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü - Haberler

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İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü

AA - Seher Deniz - Spor
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İzmirli sporcular, rüzgar sörfünde İtalya'dan madalyalarla döndü

İzmirli 4 sporcu İtalya'da düzenlenen 2022 IFCA Funboard Slalom Gençler ve Küçükler Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

İzmirli 4 sporcu İtalya'da düzenlenen 2022 IFCA Funboard Slalom Gençler ve Küçükler Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonada Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünden Elif Ercan, junior kızlar kategorisinde birinci, youth kadınlarda ise üçüncülüğü elde etti.

Aynı kulüpten 15 yaş altı kategorisinde mücadele eden isimlerden Çağla Anadol kızlarda üçüncü, Can Eskinazi ise erkeklerde birinciliğe ulaştı.

Organizasyona ferdi olarak katılan Ozan Özay ise junior erkeklerde ikinci sırada yer aldı.

Çağla Kubat Diaz, yaptığı açıklamada, Alaçatı koyunun yelken sporu için paha biçilmez olduğunu belirterek, "Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Spor İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle olimpik başarının da yine Çeşme'den çıkacağına inancımız sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Seher Deniz - Spor

Çağla Kubat İtalya Spor Haberler

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