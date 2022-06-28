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İzmirli cimnastikçiler yine tarih yazdı

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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İzmirli cimnastikçiler yine tarih yazdı

TÜRK sporuna son yıllarda isimlerini altın harflerle yazdıran İzmirli cimnastikçiler, Akdeniz Oyunları'nda yine tarihi bir başarı elde etti.

TÜRK sporuna son yıllarda isimlerini altın harflerle yazdıran İzmirli cimnastikçiler, Akdeniz Oyunları'nda yine tarihi bir başarı elde etti. Cezayir'de 25 Haziran'da başlayıp 5 Temmuz'a kadar sürecek 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda sahne alan erkek cimnastikçilerimiz, takım halinde ilk kez altın madalyayı elde etti. İzmirli cimnastikçiler, Akdeniz Oyunları tarihinde ülkemize takım halinde ilk madalyayı kazandırdı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, çifte Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncülüğü bulunan Ferhat Arıcan, Dünya ikincisi Ahmet Önder, Mısır asıllı Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan, antrenörlüğünü İzmirli Yılmaz Göktekin'in yaptığı milliler takım halinde 251,25 puanla İtalya, İspanya ve Fransa gibi dev ülkeleri geride bıraktı. Sporcularımız seçmelerinde bireysel finallere de yükselerek yeni madalyalara göz kırptı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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