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İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile sözleşme imzaladı

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Voleybol Efeler Ligi'ne dönen Altekma Spor Kulübü, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı. Bahov, daha önce Türkiye'de farklı takımlarda forma giymiş ve performansıyla dikkat çekmiş bir oyuncu.

Voleybol Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra dönen İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü, ülkemizde 5 ayrı kulüpte forma giyen Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile sözleşme imzaladı. 34 yaşında 1.97 boyundaki oyuncuyu renklerine bağlayan İzmir ekibi bu bölgedeki eksikliğini gidermiş oldu.

Daha önce Marek Union, Unirea Dej, Tomis Constanta, Bender, Paris Volley ve ülkemizde İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen Bahov, 3.24 smaç ve 3.38 blok yüksekliğine sahip.

Bahov'un ülkemizde forma giydiği her takımda performansıyla dikkat çektiğini ve tam bir görev adamı olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Moldovalı oyuncuyu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz. Bahov profesyonelliği ile genç oyuncularımıza örnek olacak, performansıyla takımı yukarıya taşıyacak bir voleybolcu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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