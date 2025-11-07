Haberler

İzmir, Su Topu ile Olimpiyat Hedeflerine Adım Atıyor

İzmir, Su Topu ile Olimpiyat Hedeflerine Adım Atıyor
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri, İzmir'de su topu branşında genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 27 sporcu, 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Olimpiyat Oyunları hedefiyle antrenmanlara başladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), genç sporcuların yetiştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmir programları kapsamında su topu branşında öncü ve önemli merkezlerden biri haline geldi. İzmir'de su topunda olimpik hedefler büyüdü. TOHM ve SEM programlarına kabul edilen sporcular, Sutopu Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde çalışıyor.

Kadınlar Su topu Programı kapsamında İzmir'de toplam 27 sporcu antrenmanlara dahil edildiği bildirildi. Su topu başantrenörü Lambros Anastasopoulos, yardımcı antrenör Murat Güçlü programa katkı sunacak. İzmir'de bir araya gelen genç sporcuların, 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla önemli seviyelere ulaşması beklentiler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
