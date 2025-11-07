İzmir, Su Topu ile Olimpiyat Hedeflerine Adım Atıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), genç sporcuların yetiştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmir programları kapsamında su topu branşında öncü ve önemli merkezlerden biri haline geldi. İzmir'de su topunda olimpik hedefler büyüdü. TOHM ve SEM programlarına kabul edilen sporcular, Sutopu Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde çalışıyor.

Kadınlar Su topu Programı kapsamında İzmir'de toplam 27 sporcu antrenmanlara dahil edildiği bildirildi. Su topu başantrenörü Lambros Anastasopoulos, yardımcı antrenör Murat Güçlü programa katkı sunacak. İzmir'de bir araya gelen genç sporcuların, 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla önemli seviyelere ulaşması beklentiler arasında.