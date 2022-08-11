İzmir spor haberleri | Vittorio Brown, Pınar Karşıyaka'da İzmir gelişmesine göre Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı. Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı. ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, söz konusu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz sezon İspanya'nın Real Betis takımında oynayan ABD'li oyuncu Vitto Brown'u kadrosuna kattı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki kısa forvet oyuncusuna "Hoş geldin" paylaşımı yaptı. Vitto Brown, geçtiğimiz sezon 11 sayı, 4.3 ribaund ve 0.9 asist ortalaması ile mücadele etmişti. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Pınar Karşıyaka ING Bank İzmir Spor Haberler

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