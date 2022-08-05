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İzmir spor haberi: Karşıyaka'da 3 veda

İzmir spor haberi: Karşıyaka'da 3 veda

İzmir bölgesinden gelen habere göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampı dönüşü çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başlayan Karşıyaka, kadroda 3 eleme yaptı.

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampı dönüşü çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden başlayan Karşıyaka, kadroda 3 eleme yaptı. Kaf-Kaf, teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda altyapı patentli Ferdi ve Mustafa Durgun'u tecrübe kazanmaları için kiralık gönderme kararı aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanya Kestelspor'a kiralık verilip hazırlık döneminde takıma dönen 23 yaşındaki yine altyapı patentli sağ bek İlyas Kahraman'la ise yollar ayrılacak. Daha önce kadrodaki altyapı patentli gençlerden Batuhan ve Mustafa Çalışkan'dan da kulüp bulmarını isteyen yeşil-kırmızılılarda U19'dan kadroya dahil edilen 9 gençten Taha, Selçuk ve Mertcan, A takımda yer almayı sürdürecek. U19'dan diğer genç futbolcular da zaman zaman yenien A takım antrenmanlarına alınacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Selçuk İzmir Spor Haberler

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