İzmir Körfezi'nde Yat Yarışı Coşkusu

İzmir Körfezi'nde Yat Yarışı Coşkusu
Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında İzmir'de düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı' renkli görüntülerle başladı. Yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdi.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE YAT YARIŞI

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ile Ege Açık Yat Kulübü iş birliği ile düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı'nın İzmir Körfezi etabı renkli görüntülerle başladı. Yarışın startını Konak İskelesi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay birlikte verdi. Yat yarışı Bayraklı ve Çiğli istikametinin ardından Konak İskelesi'nde tamamlanacak.

Haberler.com
